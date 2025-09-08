El mayor Sammy Hernesto Rodríguez Lemus, edecán de la Presidencia de la República. Foto: Proporcionada por José David Rodríguez

“No la dejaré ascender porque trabajo con Petro”: denuncian agresiones de edecán de Presidencia

La W conoció en exclusiva un informe escrito por una mayor del Ejército Nacional que fue asesora jurídica de la Segunda División.

La mujer denunció ante sus superiores que, en hechos ocurridos el 13 de mayo de 2025 en el cantón Palonegro del Batallón Caldas en Bucaramanga, fue víctima de agresiones verbales y físicas por parte del mayor Sammy Hernesto Rodríguez Lemus, quien es edecán de la Presidencia de la República.

En el escrito, la oficial relató que, al llegar al puesto de control, se encontró con Rodríguez “en alto estado de alicoramiento”. Además, relató que este “no había cancelado el servicio” de un taxi” y que “no solamente estaba tratando mal al conductor mencionado, sino también a la suboficial” que estaba de guardia.

La mayor aseguró que, en presencia de su hijo menor de 12 años, Rodríguez descendió del vehículo ante la insistencia de los suboficiales y tomó la maleta escolar del niño, “tratando de ocasionarle daños”. También contó que los suboficiales lograron recuperar la maleta y que un sargento le recomendó retirarse, “ya que sobresalía la intencionalidad del mayor Rodríguez de violentar el vehículo”.

Más adelante, la oficial relató que el mayor Rodríguez la abordó en su carro y le preguntó: “¿Usted sabe hacer rico el amor?”. Según su versión, ella le respondió: “Respete, soy una mujer casada con otro oficial superior; respete a mi hijo”.

Sin embargo, la mujer afirmó que el oficial, estando en la silla de atrás, procedió a “violentar” su intimidad, tocando su hombro y senos.

La mayor indicó que Rodríguez, al no tener celular en su poder, empezó a insultarla y amenazarla con frases como: “P*rra, m*lparid*, hijuep***, p*rra hijuep***, devuélvame el celular, la voy a enviar para la m**rda y no la voy a dejar ascender porque yo trabajo con (Gustavo) Petro, p*rra hijuep***”.

En su informe, la oficial también denunció presiones posteriores:

“Empiezo a ser contactada y abordada por algunos oficiales que trabajan en el cantón con la finalidad de ‘pedir excusas’ y que esta situación fuera dejada en el olvido, ya que, según su capacidad para entender lo que está bien y lo que está mal, mi mayor solo habría cometido ‘un pequeño error’”.

Finalmente, la mujer manifestó que, en este momento, teme por su “integridad laboral, familiar y personal”, así como solicitó que los hechos no sean ocultados.

Tras estas denuncias, La W conoció que el caso llegó a la Fiscalía General de la Nación, la cual abrió una noticia criminal por los hechos por presunto acto sexual violento. De hecho, algunos testigos han acudido al ente investigador a dar su versión de lo ocurrido.

