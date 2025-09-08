Ejército capturó a alias ‘El Enano’ en Caquetá

Fue capturado alias ‘El Enano’, señalado cabecilla de la segunda comisión de finanzas del Bloque Jorge Suárez Briceño, del grupo armado organizado residual (GAO-r) Rodrigo Cadete, facción ‘Calarcá’.

La operación se adelantó en el casco urbano del centro poblado Berlín, jurisdicción del municipio de Doncello, Caquetá.

Durante la extracción del capturado, las tropas fueron hostigadas por integrantes de la estructura criminal que pretendían impedir la misión. Sin embargo, la rápida, precisa y decidida reacción de los soldados neutralizó la amenaza.

Alias ‘El Enano’ habría sido designado directamente por alias ‘Urías Perdomo’, máximo cabecilla de la Estructura Rodrigo Cadete, para asumir el control de las finanzas tras la captura de alias ‘Raúl’, ocurrida meses atrás, gracias a operaciones adelantadas por el Gaula Militar Caquetá.

Desde entonces, se convirtió en uno de los principales dinamizadores de las economías ilícitas de la organización, ejerciendo presión violenta contra comerciantes, ganaderos y transportadores de municipios como Florencia, La Montañita, El Paujil y Doncello.

A través de amenazas y extorsiones, imponía cuotas ilegales que servían para sostener el aparato criminal, adquirir armamento y garantizar la movilidad de sus integrantes en distintas zonas del departamento.

De acuerdo con información de inteligencia, alias ‘El Enano’ no solo administraba el dinero producto de las extorsiones, sino que también habría participado en la planeación y ejecución de actos de terrorismo.

Se lo señala como presunto autor intelectual del atentado con explosivos ocurrido el pasado 22 de agosto de 2025 en Florencia, un hecho que buscaba infundir temor en la ciudadanía y aumentar la presión contra los gremios económicos de la capital caqueteña para obligarlos a realizar pagos extorsivos.

Así mismo, las autoridades investigan su posible participación en homicidios cometidos en áreas rurales de Florencia, Doncello, La Montañita y El Paujil, los cuales estarían relacionados con disputas por el control territorial, retaliaciones contra la población y mecanismos de sostenimiento financiero para la estructura.

Tras su captura fue puesto a disposición de las autoridades competentes.