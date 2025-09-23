MinInterior pedirá vigilancia de Fiscalía y Procuraduría a elecciones en la Uniatlántico
Se trata del proceso de elección de nuevo rector del alma mater.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que solicitará a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría, vigilar el proceso de elección del nuevo rector de la Universidad del Atlántico.
En sus declaraciones, aseguró haber recibido alertas sobre falta de transparencia en el proceso electoral.
Señaló que, la cartera recibió información sobre “ruido y mugre” dentro del conteo que se realizará.
“Hay mucho ruido y mucho mugre dentro de ese proceso”, dijo.
Por la situación, Benedetti confirmó que, a través de la Dirección de Democracia, el Ministerio del Interior pondrá la lupa en la elección del nuevo rector.
“Los ruidos son de que van a hacer trampa”, concluyó.
Cabe recordar que, Benedetti ya había manifestado su apoyo y el respaldo del Gobierno a Wilson Quimbayo, uno de los candidatos a rector del alma mater y quien se estaría disputando el cargo contra el actual rector Danilo Hernández y Leyton Barrios, secretario de Educación de la Gobernación del Atlántico, cercano al partido Cambio Radical.