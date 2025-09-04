Armando Benedetti aceptará renuncias de ministros de Trabajo, Comercio y TIC

Luego de que se pidiera la renuncia a los ministros de Comercio, Diana Morales; Trabajo, Antonio Sanguino, y TIC, Julián Molina, W Radio confirmó que, en la noche de este miércoles, 3 de septiembre, el ministro con funciones delegatarias, Armando Benedetti, aceptará la renuncia de los funcionarios.

La decisión es consecuencia de la derrota del Gobierno en el Senado tras la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional.

Camargo, exdefensor del Pueblo, se impuso en la votación del Senado a la Corte Constitucional y reemplazará al magistrado José Fernando Reyes Cuartas, quien deja su cargo en esa alta Corte en los próximos días.

En medio de la elección, Camargo afirmó que su compromiso “es con la democracia, la Constitución y el futuro de nuestra Nación”, agregando que en este proceso están en juego “la democracia, la estabilidad institucional y la preservación de la separación de poderes”.

Asimismo, el magistrado electo desestimó las denuncias que lo han relacionado con clientelismo, y puestos en la Defensoría del Pueblo, a allegados a magistrados de la Corte Suprema, alto tribunal que lo ternó.

“Yo, a través de mis dos décadas de trayectoria en lo público, en lo privado, he demostrado mi ejercicio en cada una de mis responsabilidades con total independencia y apegado a la constitución y a las leyes”, dijo Camargo.