Tras retrasos en las obras, reabrirá edificio de Bellas Artes en Barranquilla

El próximo 12 de agosto se reabrirá oficialmente el edifico de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico.

El evento será presidido por el gobernador del Atlántico y presidente del Consejo Superior de la Universidad, Eduardo Verano y por el rector del alma mater, Danilo Hernández.

Puede leer: Tras seguimiento de la Contraloría, Museo de Arte Moderno de Barranquilla se entregará en Noviembre

La ceremonia marcará un hito en la historia académica y cultural del departamento, celebrando con ‘Dos horas de arte simultáneo’.

Con el evento, la tradicional sede, ubicada en el barrio El Prado de Barranquilla, reabrirá sus puertas después de una renovación completa.

Según las autoridades a cargo, la obra superó una inversión de $41.516 millones, que incluyó un reforzamiento estructural con estándares sismorresistentes, garantizando así condiciones óptimas de seguridad y calidad para toda la comunidad.

“La reapertura de la Facultad de Bellas Artes es una muestra tangible de nuestro compromiso con el futuro de nuestros jóvenes. Hoy entregamos a los estudiantes una infraestructura de primer nivel que los acogerá como una verdadera cuna de artistas, permitiéndoles desarrollar su talento en un entorno seguro y moderno”, señaló el gobernador.

Verano también destacó la efectiva articulación entre el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad del Atlántico para concluir la construcción.

Por su parte, el rector Danilo Hernández resaltó que el logro es el fruto de un esfuerzo conjunto entre la Gobernación del Atlántico, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación y la población estudiantil.

Puede leer: SAE confirma comodato vigente con la Universidad del Atlántico por el edificio de Bellas Artes

Adicionalmente, indicó que la reapertura es un reconocimiento a generaciones de estudiantes que lucharon incansablemente por volver a tener un espacio digno, funcional y representativo de la identidad artística de la región.

Con la reapertura, la Universidad del Atlántico y el Departamento buscan reafirmar su compromiso con la educación pública, el desarrollo cultural y la transformación de espacios para la creación y la formación artística.

“El martes 12 de agosto será una fecha para celebrar el arte, la resistencia estudiantil y la construcción de futuro desde las aulas de Bellas Artes”, señalaron desde la autoridad departamental.