Personería pone la lupa a ‘rumbeaderos’ en Bogotá que funcionan bajo modalidad de sindicatos

El personero de Bogotá, Andrés Castro, convocó a una mesa de trabajo a varios funcionarios de la Alcaldía, la Policía Metropolitana y el Gobierno Nacional.

Ante las dificultades en la inspección, vigilancia y control de algunos establecimientos que funcionan ilegalmente bajó la modalidad de sindicatos, el objetivo principal de la reunión fue lograr la coordinación de acciones para intervenir estos negocios.

Según la Personería, en solo dos localidades de Bogotá se ha determinado que existen cerca de 20 de estos establecimientos, en los que se ha detectado la presencia de menores de edad, tenencia de sustancias psicoactivas y armas blancas, entre otras situaciones irregulares.

Así las cosas y durante la mesa resolutiva, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, advirtió que las autoridades pueden sellar cualquier establecimiento comercial que se ampare en la figura “sindicato” si este no cumple con los requisitos para su funcionamiento.

