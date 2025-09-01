¿Cuánto gana una persona en Australia al mes? Salario mínimo 2025 en pesos colombianos

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el salario mínimo es el monto más bajo que un empleador puede pagar legalmente a sus trabajadores. Este valor busca garantizar condiciones laborales dignas, evitar abusos y promover la equidad económica en cada país. Aunque su aplicación varía según la legislación local, el principio es universal: ningún trabajador debe recibir menos de lo establecido por ley.

Australia, ubicada en Oceanía, es reconocida por su alto nivel de vida, estabilidad económica y políticas laborales sólidas. Con ciudades como Sídney, Melbourne y Brisbane entre las más habitables del mundo, el país también destaca por tener uno de los salarios mínimos más altos en todo el mundo.

¿Cuál es el salario mínimo en Australia en 2025?

Según el Fair Work Comission de Australia, desde el 1 de julio de 2025, el salario mínimo en Australia se fijó en 24.95 dólares australianos por hora, lo que equivale a 948 dólares australianos por semana para una jornada estándar de 38 horas. Este aumento representa un ajuste del 3.5 % respecto al año anterior, en respuesta a la inflación y al costo de vida creciente en el país.

En pesos colombianos, tomando como referencia un tipo de cambio promedio de 2,700 COP por dólar, un trabajador que gana el salario mínimo estaría recibiendo aproximadamente 64,000 pesos por hora, es decir, 2,415,000 pesos semanales antes de impuestos.

¿Cuánto gana un trabajador al mes en Australia?

Si se proyecta este ingreso semanal a un mes completo (4 semanas), el salario mínimo mensual sería de 3,792 dólares, lo que equivale a cerca de 10.200.000 pesos colombianos. Esta cifra puede variar dependiendo del tipo de contrato, horas extras, beneficios adicionales y deducciones fiscales.

Cabe destacar que en Australia los pagos suelen realizarse de forma semanal o quincenal, y los trabajadores tienen derecho a vacaciones pagadas, licencias por enfermedad y aportes a fondos de pensión.

¿Quiénes reciben este salario?

El salario mínimo aplica para todos los trabajadores adultos con contrato formal, incluidos aquellos que ingresan al país con visas temporales, la de estudiante o la de graduado. Sin embargo, los jóvenes menores de 21 años, aprendices y trabajadores en formación pueden recibir tarifas reducidas, según lo estipulado por la ley laboral australiana.

¿Por qué es tan alto el salario mínimo en Australia?

Australia ha mantenido un crecimiento económico sostenido durante las últimas tres décadas, y su política salarial busca equilibrar el poder adquisitivo con el costo de vida. Ciudades como Sídney y Melbourne tienen precios elevados en vivienda, transporte y alimentación, por lo que un salario mínimo alto es esencial para garantizar condiciones de vida dignas.

Además, el país cuenta con mecanismos de revisión anual del salario mínimo, liderados por la ya mencionada Fair Work Commission, que evalúa factores como inflación, productividad y condiciones del mercado laboral.

