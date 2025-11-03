Este es el salario mínimo de Chile 2025 en dólares y pesos colombianos: ¿Menor al de Colombia?

Los trabajadores de Chile y Colombia iniciaron 2025 con nuevos ajustes en sus ingresos mínimos legales. La comparación de ambos salarios es esencial para entender el poder adquisitivo regional, muestra que el Ingreso Mínimo Mensual (IMM) chileno, impulsado por una legislación reciente, supera con el Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV) colombiano.

En Chile, la Ley N°21.751, publicada en el Diario Oficial el 28 de junio de 2025, formalizó un reajuste escalonado del ingreso mínimo mensual.

Este incremento es parte de un esfuerzo que busca elevar el salario mínimo desde los $350.000 CLP al inicio del mandato del presidente Gabriel Boric, hasta los $539.000 CLP proyectados para enero de 2026, lo que representa un aumento histórico del 54%.

En Colombia, ante la ausencia de un acuerdo entre sindicatos y empresarios, el Gobierno Nacional determinó el aumento del salario mínimo mediante decreto el 24 de diciembre de 2024. El incremento fue del 9,53% o 9.54%, entrando en vigor el 1 de enero de 2025.

Cifras Clave del Salario Colombiano:

Salario Mínimo (SMLV) 2025: $1.423.500 pesos colombianos (COP) (sin auxilio de transporte).

(sin auxilio de transporte). Auxilio de Transporte: Se fijó en $200.000 COP.

El proceso de decisión en Colombia consideró criterios como la inflación, el desempeño macroeconómico, la productividad y las condiciones del mercado laboral, buscando siempre que el ajuste salarial superara la inflación para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores.

¿Es menor el salario en Colombia?

La verdadera diferencia se evidencia al convertir el chileno a pesos colombianos (COP). Utilizando una tasa de cambio de 1 CLP a 4.1067 COP, el ingreso mínimo chileno de $529.000 CLP equivale aproximadamente a $2.172.345 COP.

La respuesta a la interrogante es clara: el Ingreso Mínimo Mensual de Chile, al hacer la conversión, no es menor al Salario Mínimo Legal Vigente de Colombia. De hecho, lo supera por un margen significativo en 2025.

Esta diferencia subraya cómo los reajustes salariales, si bien responden a las dinámicas inflacionarias y de productividad de cada país, generan marcadas variaciones en el poder adquisitivo regional al ser medidos bajo una moneda común o el dólar estadounidense.

Escuche W Radio en vivo: