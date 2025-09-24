Aumento del salario mínimo 2026: ¿Qué efectos puede traer a la economía? Congresistas debaten

Tras la confirmación de Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, sobre que el gremio de los comerciantes no participará en la mesa de concertación para definir el salario mínimo del próximo año, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, volvió a invitar a un consenso.

Sin embargo, hay muchas dudas en torno a cuál será la propuesta del Gobierno Nacional, creyéndose que será un monto “peligrosamente” alto.

Para debatir el tema, pasaron por los micrófonos de W Sin Carreta los congresistas Ferney Silva, del Pacto Histórico, y Lina María Garrido, del Cambio Radical.

“A Petro le encanta hacer fiesta con la plata de los demás, y los empresarios que están sentados en la mesa saben que hay un radicalismo por parte del Gobierno, y que en esta lucha de clases van a imponer el subir el salario mínimo por encima de la inflación, esto es difícil ante las circunstancias actuales que tiene el país. El Gobierno lo que menos ha mostrado es la posibilidad de llegar a un consenso, esto va afectar a las pequeñas y medianas empresas, y hará que la informalidad siga subiendo”, aseguró la congresista Garrido.

Por su parte, Ferney Silva, quien es miembro de la bancada de Gobierno, mencionó que el último aumento del salario mínimo no afectó la inflación, y que, al contrario, los números están en verdes.

“Las cifras hablan por sí solas, el índice de crecimiento económico está subiendo, el producto interno está subiendo, hasta el comercio viene creciendo y aun así Fenalco se quiere levantar de la mesa. El aumento del salario mínimo no afecta la inflación, las cifras lo dicen”, dijo.

Vea la entrevista en W Sin Carreta: