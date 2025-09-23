La W RadioLa W Radio

MinTrabajo asegura que se hará todo el esfuerzo para concertar el salario mínimo de 2026

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo. Foto: X Antonio Sanguino.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, pasó por los micrófonos de La W y entregó detalles de la concertación para definir el monto del salario mínimo del otro año.

Noticia en desarrollo.

