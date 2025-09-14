Tabla de embargos de salarios en Colombia 2025: cálculo según valor que recibe de nómina y máximos

El embargar salarios en Colombia es un mecanismo legal que permite tomar una parte del sueldo o bienes de una persona para cumplir con deudas pendientes, como pueden ser créditos, cuotas alimentarias o fallos legales. Aun así, este mecanismo está regulado y la ley puso límites claros con el fin de proteger el mínimo de la persona y permitir que, a pesar de sus deudas y el embargo correspondiente, pueda sostenerse, económicamente hablando.

Este año 2025, el salario mínimo es de $1,423,000 más el auxilio de transporte que es de $200,000, lo que da un ingreso de $1,623,000 para quienes ganan el mínimo.

Para quienes ganan más de un salario mínimo, el excedente sí puede ser embargado, pero con topes que dependen del monto recibido.

Por ejemplo, si un trabajador gana $2,000,000 solo le pueden embargar la plata que excede su salario mínimo, es decir, $377,000. En cambio, si el trabajador gana $4,000,000, la cantidad que le pueden embargar sería de $2,377,000, siendo el mismo porcentaje máximo que se estableció anteriormente.

Ahora, hay que tener en cuenta algo importante y es que cuando se trata del pago de cuotas alimenticias sí le pueden embargar incluso hasta la mitad del salario mínimo. Esto para proteger los derechos de los menores y de quienes dependen del trabajador.

