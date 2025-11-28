Activan Comité Técnico de Vigilancia para lesiones por pólvora e intoxicaciones en Montería

Montería

La administración municipal anunció acciones de educación y prevención de lesiones por pólvora y afectaciones por intoxicaciones por fósforo blanco (presente en artefactos explosivos), que se presentan durante la temporada decembrina.

En ese sentido, las autoridades informaron que “el municipio activó el Comité Técnico de Vigilancia Intensificada de Lesiones por Pólvora e Intoxicaciones por Fósforo Blanco y Metanol en Alcohol Adulterado 2025–2026, que cubrirá el periodo entre el 1 de diciembre de 2025 y el 17 de enero de 2026”.

Le puede interesar en La W: En diciembre sería interrogado el exgobernador Alejandro Lyons por el ‘Cartel de la Hemofilia’

El Comité será presidido por la Secretaría de Gobierno de Montería, la Oficina de Gestión del Riesgo, la Policía de Infancia y Adolescencia, la Policía Comunitaria, Bomberos, Defensa Civil y la Personería.

“En Montería seguimos trabajando para proteger la vida de todos. La Alcaldía de Montería activó el Comité Técnico de Vigilancia Intensificada 2025–2026 para prevenir las lesiones por pólvora y las intoxicaciones por fósforo blanco y metanol en alcohol adulterado. Se definieron líneas de educación y prevención dirigidas a los padres de familia, a las comunidades en general y también al sector comercial”, señaló el secretario de Gobierno, Carlos García.

“Cuidarnos es responsabilidad de todos. Que la pólvora no apague tu sonrisa”, concluyó el funcionario.

Cifras 2024–2025:

Según la Secretaría de Salud Municipal “durante la vigilancia intensificada 2024 - 2025, se reportaron 9 casos de lesionados por pólvora, una reducción del 50% frente a la vigencia 2023 - 2024. La meta en este periodo es reducir la cifra a cero, para lo cual se requiere el compromiso de la ciudadanía”.

En cuanto a intoxicaciones por fósforo blanco y metanol, no se reportaron casos durante el periodo anterior.