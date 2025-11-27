En diciembre sería interrogado el exgobernador Alejandro Lyons por el ‘Cartel de la Hemofilia’

Montería

La W Radio conoció que un cambio de fiscal hizo que se reprogramara la continuidad del juicio oral en la que sería interrogado el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, en el proceso que se sigue en contra del exsecretario de Salud de Córdoba, Edwin Preciado Lorduy, por el ‘Cartel de la Hemofilia’, escándalo de corrupción por el que se desviaron más de $50.000 millones entre los años 2013 – 2016.

Tras lo expuesto, el exmandatario sería escuchado el próximo 12 de diciembre del año 2025 en la ciudad de Montería.

Cabe recordar que, Lyons Muskus ha sido catalogado por la defensa de Preciado Lorduy como “testigo clave” dentro de esta investigación por la que también es procesado el médico Juan David Náder.

Según la investigación, el exsecretario de Salud de Córdoba, Edwin Preciado Lorduy, habría emitido la resolución No. 000775, en la cual no se estaría reflejando la realidad de los pacientes afectados con hemofilia en este departamento. En dicha resolución se ordenaban tratamientos a 28 personas que, supuestamente, pertenecían a la población pobre no cubierta con subsidios; argumento que más adelante presentó todo lo opuesto debido a que de esas 28 personas, 27 estaban afiliadas a diferentes EPS y solo una pertenecía a la población indicada anteriormente.

Por los supuestos pacientes hemofílicos se habrían efectuado pagos a la IPS Unidos por su Bienestar en marzo de 2015, por un valor de $3.174.972.152, luego de que el representante legal de la época Guillermo Pérez Ardila, y el coordinador del Programa de Inmunización (PAI) de ese entonces, Alfredo Ignacio Ceballos, presentaran documentos firmados en los que supuestamente se habían autorizado entregas de medicamentos a los pacientes, además de las también autorizaciones por la prestación del servicio otorgadas por el exsecretario de Salud de Córdoba, Edwin Preciado y el excoordinador del Centro de Autorización CAM, Adalberto Rafael Carrascal Barón.

Asimismo, habría quedado al descubierto que el exsecretario solo tuvo en cuenta el informe presentado por el médico auditor de ese entonces, Juan David Náder, para expedir la resolución señalada anteriormente.