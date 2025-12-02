Boyacá mantiene la prohibición total del uso de pólvora en los 123 municipios

El uso indebido de la pólvora genera un grave impacto ambiental. / Adrián Trejos

Desde junio de este año, las autoridades de Boyacá instalaron la mesa de pólvora con el objetivo de definir acciones conjuntas con los municipios y establecer lineamientos de verificación y monitoreo para garantizar el cumplimiento de los decretos locales.

Candy Rodríguez, directora de Promoción y Prevención de la Secretaría de Salud de Boyacá, recordó que el año pasado se registraron 30 lesionados por pólvora en el departamento, razón por la cual se reiteran las recomendaciones para evitar su uso.

La funcionaria destacó que la buena noticia es que los 123 municipios de Boyacá prohibieron el uso de pólvora.

“Gracias al trabajo articulado entre la Gobernación y las administraciones locales, hoy contamos con todos los decretos consolidados y publicados. Desde la mesa de pólvora acompañamos a los municipios en la resolución de dudas y ajustes necesarios”, explicó Rodríguez.

La meta para esta temporada es que no se presenten personas lesionadas, tras las cifras de diciembre de 2024 y enero de 2025, cuando 30 personas —ocho de ellas menores de edad— resultaron heridas por manipulación de pólvora.

“Con anticipación quisimos enfrentar esta situación para prevenir cualquier accidente relacionado con juegos pirotécnicos. Buscamos generar conciencia en las comunidades, especialmente en quienes no cuentan con conocimiento ni experticia para manipular estos artefactos”, añadió.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la responsabilidad durante las celebraciones de fin de año.

Rodríguez insistió en evitar la mezcla de licor y pólvora, cuidar a los demás y proteger también al medio ambiente, pues los animales se ven afectados y pueden resultar lesionados por estas prácticas.