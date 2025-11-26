“Todos vamos a vivir una atrofia cerebral”: neurólogo explicó razones y tratamientos

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En miércoles de misterios del cerebro en Salud y Algo Más, el neurólogo y especialista en medicina funcional Leonardo Bello, habló con el programa sobre la atrofia cerebral, que más que una enfermedad, se trata de una condición que “nos dice que el cerebro se viene lesionando”, aclaró el especialista.

Sin embargo, la atrofia en el cerebro se trata de algo que suele ser muy normal, en especial por causas de envejecimiento, encontradas usualmente alrededor de los 50 años, pues “es un mecanismo biológico que hace el cerebro para generar más rendimiento”, señaló el doctor Bello.

“El cerebro reduce las vías neuronales y empieza perder volumen y tamaño de este órgano”, afirmó.

El problema de esta condición es cuando la atrofia cerebral empieza a aparecer en zonas especificas del cerebro, que es algo más anormal. Además, con esta condición pueden aparecer síntomas como “pérdida de memoria, dificultad para tener velocidad en el pensamiento y desorientación”, explicó el doctor Leonardo Bello.

En cuanto a las causas, el neurólogo centró las principales razones en personas que mantienen altos niveles de estrés, maltrato físico, alteraciones en la insulina y el alcohol, causa que según el especialista, se trata de “los múltiples tóxicos que más frecuente afectan el cerebro”, aclaró el neurólogo.

Además, ante la pregunta sobre si es posible que los pensamientos negativos constantes puedan llegar a atrofiar el cerebro, Bello no dudo en aclarar que debido al “mal control de emociones (...), el cerebro empieza a apagar sus vías neuronales”, aseguró el especialista.

