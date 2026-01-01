Cancillería asegura que no ha sido notificada de liberación de colombianos detenidos en Venezuela

Bandera de Venezuela y al lado el logo de la Cancillería (Fotos vía Getty Images y Cancillería)

En la noche de este 31 de diciembre de 2025, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que Colombia realiza un seguimiento permanente a los recientes procesos de excarcelación anunciados en Venezuela.

Según el comunicado oficial emitido por la Cancillería, hasta el momento, la entidad no ha sido notificada oficialmente de la liberación de ciudadanos colombianos que hubiesen estado detenidos en ese país.

Por eso, la Cancillería precisó que mantiene un monitoreo constante de la situación a través de su Embajada y consulados en Venezuela, así como canales de diálogo activos con las autoridades venezolanas, con el fin de solicitar información pertinente y velar por el respeto al debido proceso de los connacionales.

Además, reiteró que estas gestiones se realizan en estricto apego a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. Por otro lado, indicó que la Misión Diplomática y Consular de Colombia en Venezuela y los Centros de Referenciación y Oportunidades para el Retorno (CRORE) permanecen atentos en la frontera a los desarrollos recientes para brindar orientación institucional y acompañamiento a los colombianos que lo requieran.

