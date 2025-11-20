Actualidad

La Cancillería desmintió supuesto plan de apoyo para salida negociada de Nicolás Maduro

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la información que circula no corresponde a lo expresado por la Canciller.

La Cancillería desmintió supuesto plan de apoyo para salida negociada de Nicolás Maduro. Foto: AFP.

Alejandro Arteaga

A través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que la información producto de la entrevista otorgada por la canciller en Madrid, España, y publicada por Bloomberg Línea, relacionada con un supuesto apoyo del gobierno de Colombia a un plan de salida de Nicolás Maduro del poder, fue sacada de contexto.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores se permite aclarar que la información que ha circulado en las últimas horas en medios de comunicación sobre un supuesto apoyo de Colombia a un plan para salida negociada de Nicolás Maduro del poder no corresponde a lo expresado por la canciller Villavicencio en la entrevista”.

Recalcó que el Gobierno colombiano no tiene injerencia en los asuntos de Venezuela.

El gobierno de Colombia respeta el derecho internacional y no tiene injerencia en los asuntos internos de los demás países y respeta la soberanía del hermano país de Venezuela”.

Y agregó que los dos países mantienen una relación histórica de respeto, “esto no puede verse afectado por información descontextualizada publicada en medios de comunicación”.

