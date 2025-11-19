Nicolás Maduro pidió “serenidad absoluta” pese a intentos de amenazas de Estados Unidos. Foto: EFE/ Palacio de Miraflores / / PALACIO DE MIRAFLORES

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este martes (18 de noviembre) a los ciudadanos “serenidad absoluta” ante las que considera amenazas de Estados Unidos que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

“Hoy intentan vilipendiar nuestra patria, amenazarla, serenidad absoluta, que los buenos seguiremos ganando y la patria seguirá creando y creciendo”, señaló el mandatario en la entrega de los XX Premios Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación Doctor Humberto Fernández-Morán, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro sostuvo, sin aludir directamente a la movilización estadounidense, que en el país no se está desarrollando la ciencia para crear bombas atómicas o armas de destrucción masiva sino que se está pensando en formas de curar el cáncer, controlar el dengue o cómo “revertir” enfermedades como la diabetes.

“Estamos pensando en una ciencia aplicada para la vida, para la paz, para el desarrollo, no para la guerra ni la muerte”, insistió ante un escenario que reunió a la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, investigadores de diferentes áreas, indígenas de la etnia yanomami, así como a funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

El lunes, Maduro aseguró que atacar “militarmente” a Venezuela sería “el fin político” de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Según el líder chavista, hay “un empeño de sectores de poder en los Estados Unidos por destruir al presidente Trump” con dos temas, uno sobre el pederasta Jeffrey Epstein y el otro sobre el país suramericano.

Trump insistió el lunes en que no descarta ninguna opción con respecto a una posible intervención militar en territorio venezolano y dijo que está abierto a hablar con su par suramericano.

El republicano señaló que Maduro “no ha sido bueno con EE.UU.” y acusó de nuevo a su Gobierno de enviar a miembros de la banda Tren de Aragua a su país.

El domingo, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció que designará, a partir del 24 de noviembre, como organización terrorista extranjera (FTO, en inglés) al Cartel de los Soles, un grupo al que Washington vincula con Maduro, cuyo Gobierno considera esa afirmación como “un invento”.

