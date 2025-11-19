César Julio Valencia no aceptó ser el nuevo ministro de Justicia: Augusto Ocampo seguirá en encargo
El secretario jurídico Augusto Ocampo seguirá siendo el ministro de Justicia encargado.
El exmagistrado César Julio Valencia Copete no aceptó ser el nuevo ministro de Justicia del presidente Gustavo Petro.
Continuará como ministro encargado el secretario jurídico Augusto Ocampo.
Noticia en desarrollo...
