Actualidad

César Julio Valencia no aceptó ser el nuevo ministro de Justicia: Augusto Ocampo seguirá en encargo

El secretario jurídico Augusto Ocampo seguirá siendo el ministro de Justicia encargado.

César Julio Valencia Copete | Foto: Presidencia

César Julio Valencia Copete | Foto: Presidencia / Joel_Presidencia

El exmagistrado César Julio Valencia Copete no aceptó ser el nuevo ministro de Justicia del presidente Gustavo Petro.

Continuará como ministro encargado el secretario jurídico Augusto Ocampo.

Noticia en desarrollo...

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad