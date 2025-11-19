Gobierno de Colombia respaldaría plan para que Maduro entregue el poder “sin pasar por la cárcel”

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, aseguró que respaldaría un plan para que Nicolás Maduro, entregue el poder un Gobierno de transición en Venezuela, que se encargue de la organización de nuevas elecciones en ese país.

Así lo señaló desde Madrid España, la canciller Rosa Villavicencio, según reveló Bloomberg.

“Creo que Maduro aceptaría ese planteamiento, puede irse sin que tenga que pasar a lo mejor por la cárcel y que venga alguien que pueda hacer esa transición y que pueda haber unas elecciones que estén legitimadas”, dijo la canciller en una entrevista en Madrid.

Agregó que Nicolás Maduro, podría aceptar dicha propuesta si se le garantiza que no será objeto de persecución y advirtió que incluso solicitaría el respaldo para esta salida de la oposición venezolana.

Tras el pedido de los Presidentes de Colombia, Gustavo Petro y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de nuevas elecciones en Venezuela después de que las de 2024 fueran cuestionadas, la canciller de Colombia aseguró que un plan de salida segura para Maduro sería “lo más sano”, pero requeriría el respaldo de la oposición venezolana.