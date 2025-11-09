Canciller Rosa Villavicencio se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Francia

Encuentro bilateral de la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia y el ministro para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia/ Cancillería

En el marco de la IV Cumbre Celac-UE, la ministra de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, y el ministro para Europa y de Asuntos Exteriores de la República Francesa, Jean-Noël Barrot, se reunieron en la ciudad de Santa Marta.

El objetivo del encuentro fue contribuir a la profundización de las relaciones entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe.

Durante el encuentro, los ministros firmaron un acuerdo para favorecer el desarrollo del voluntariado internacional entre Francia y Colombia, el cual permitirá el desarrollo de intercambios entre los ciudadanos de ambos países al servicio de la solidaridad y el acercamiento de las sociedades civiles.

Francia reafirmó su apoyo decidido al proceso de paz colombiano, un respaldo que también se expresa en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Por otro lado, el ministro francés también anunció a su homóloga la devolución de ocho piezas de oro del patrimonio arqueológico colombiano de las culturas Málaga y Calima, incautadas por la Aduana francesa en 2018.

Asimismo, destacaron el plurilingüismo y la enseñanza del francés en Colombia como prioridades de la relación franco-colombiana. En este sentido, los dos ministros conversaron sobre la posibilidad para Colombia de explorar el rol como observador en la Organización Internacional de la Francofonía.

Escuche W Radio en vivo aquí: