En medio de cumbre CELAC - UE, Francia anunció la devolución de ocho piezas de oro a Colombia

La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, y el ministro para Europa y de Asuntos Exteriores de la República Francesa, Jean-Noël Barrot, se reunieron en la ciudad de Santa Marta, para participar en la IV Cumbre de Jefes de Estado o Gobierno CELAC-UE que acoge Colombia.

Según la Cancillería, los dos ministros celebraron la futura puesta en marcha del proyecto de Puerto Antioquia, cuyos trabajos de construcción están en fase de finalización y que el ministro Barrot visitó hoy en compañía de los ministros de Comercio, Industria y Turismo, Ambiente y Desarrollo Sostenible y Transporte de Colombia, así como la viceministra de Trabajo.

“Los ministros también firmaron una carta de intención en la cual se establece un Comité de diálogo político de alto nivel entre Francia y Colombia en materia de reforma rural integral, que se inscribe en el rol que cumple Francia como país acompañante del capítulo 1 del Acuerdo de Paz de 2016, dedicado a la reforma rural integral y oficializado en noviembre de 2024”.

Los ministros también saludaron la próxima llegada de un oficial de enlace aduanero colombiano a París que reforzará la colaboración ya bien establecida entre los servicios de aduanas franceses y colombianos, en particular en la lucha contra el narcotráfico.

El ministro francés también anunció a Colombia, la devolución de ocho piezas de oro del patrimonio arqueológico colombiano, de las culturas Málaga y Calima, incautadas por la Aduana francesa en 2018, y las cuales habían sido reclamadas por Colombia.

La entrega formal se realizaría en Francia antes de fin de año. “Lo anterior, demuestra el compromiso y cooperación de los dos países con la protección del patrimonio de las naciones y la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales”, dice Cancillería.