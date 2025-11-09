Petro se reunió en Santa Marta con familia de colombiano muerto tras ataque de EE.UU. en mar Caribe

En Santa Marta, en medio de la cumbre CELAC- UE, el presidente Gustavo Petro sostuvo un encuentro con la familia de Alejandro Carranza, el pescador colombiano que falleció tras un ataque de Estados Unidos en el mar Caribe.

Durante la reunión, el mandatario reiteró su rechazo a la narrativa presentada por voceros en Estados Unidos y defendió la inocencia de las víctimas.

“No son ni terroristas ni narcotraficantes, Rubio y Trump están completamente equivocados”, expresó.

El encuentro del presidente Gustavo Petro con la familia Carranza se da luego de que en horas de la tarde de este sábado, 8 de noviembre, el mandatario volviera a cuestionar las operaciones estadounidenses en el mar Caribe contra embarcaciones que, asegura el Gobierno Trump, transportan droga.

En su intervención, el presidente Petro defendió a Alejandro Carranza—. “De aquí salió un pescador pobre. Alejandro Carranza se llamaba. Padre de una niña y de un niño y, sin embargo, le cayó un misil, y lo mató a él y a sus compañeros”, afirmó.

Según el presidente, el hombre había zarpeado para buscar recursos destinados a que su hija pudiera estudiar en la universidad.

Petro señaló que no está claro si Carranza transportaba “pez o cocaína”, pero enfatizó en que, cualquiera fuera el caso, no justificaba una muerte extrajudicial.

“Hubiera sido pez lo que llevaba o fuese cocaína, él no tenía pena de muerte y no tenían por qué haberlo asesinado”, dijo.

Por eso Petro aseguró que no se ha determinado si el ataque ocurrió frente a Santa Marta, La Guajira, o más allá en el Caribe, por lo que insistió en que el pescador no puede ser catalogado como narcotraficante: “nadie puede decir que ese pescador pobre fuese un narcotraficante. Me opongo a ello.”

“Mentiroso Trump y sus amigos, mentiroso señor Rubio. Lo que estáis matando no son narcotraficantes (...) Los verdaderos narcotraficantes han ido, a través de sus políticos a las oficinas en Miami, a hablar con los senadores del señor Rubio”, además, sostuvo que desde ese sector se ha promovido presuntamente la desestabilización política en Colombia.