“Lo que estáis matando no son narcotraficantes”: Petro llamó mentirosos a Trump y a Rubio

En medio de la III Cumbre Social de los Pueblos de América Latina que se adelantó en Santa Marta, el presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar las operaciones estadounidenses en el mar Caribe contra embarcaciones que, asegura el Gobierno Trump, transportan droga.

En su intervención, el presidente Petro defendió a un pescador —identificado como Alejandro Carranza— quien, según dijo, habría muerto tras un ataque con misil pese a encontrarse en condición de indefensión.

“De aquí salió un pescador pobre. Alejandro Carranza se llamaba. Padre de una niña y de un niño y, sin embargo, le cayó un misil, y lo mató a él y a sus compañeros”, afirmó Petro. Según el presidente, el hombre había zarpeado para buscar recursos destinados a que su hija pudiera estudiar en la universidad.

Petro señaló que no está claro si Carranza transportaba “pez o cocaína”, pero enfatizó en que, cualquiera fuera el caso, no justificaba una muerte extrajudicial.

“Hubiera sido pez lo que llevaba o fuese cocaína, él no tenía pena de muerte y no tenían por qué haberlo asesinado”, dijo.

Por eso Petro aseguró que no se ha determinado si el ataque ocurrió frente a Santa Marta, La Guajira o más allá en el Caribe, por lo que insistió en que el pescador no puede ser catalogado como narcotraficante: “nadie puede decir que ese pescador pobre… fuese un narcotraficante. Me opongo a ello.”

El presidente Petro aprovechó para lanzar críticas directas contra el presidente Donald Trump y a Marco Rubio, secretario de Estado:

“Mentiroso Trump y sus amigos, mentiroso señor Rubio. Lo que estáis matando no son narcotraficantes (...) Los verdaderos narcotraficantes han ido a través de sus políticos a las oficinas en Miami a hablar con los senadores del señor Rubio”, además, sostuvo que desde ese sector se ha promovido presuntamente la desestabilización política en Colombia.

Finalmente, Petro aseguró que el país no se dejará “humillar” y reiteró su rechazo a los ataques en el Caribe: “A pedir que aquí también bombardeen, a tratar de humillarnos. Y Colombia no se deja humillar.”