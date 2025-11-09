IV Cumbre Celac-Unión Europa: Líderes de América Latina y Europa ya están en Santa Marta
Los mandatarios participarán en la IV Cumbre Celac–Unión Europea este 9 y 10 de noviembre de 2025 en la ciudad de Santa Marta.
Ya están en Santa Marta los jefes de Estado, delegaciones oficiales y representantes diplomáticos que participarán en la IV Cumbre Celac – Unión Europea este 9 y 10 de noviembre de 2025.
- Recomendamos: “Es un encuentro oportuno y valioso”: viceministro panameño sobre Cumbre Celac-UE en Santa Marta
Entre los primeros en llegar se encontraron Kaja Kallas, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad; la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio; la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez; y el vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés, entre otros mandatarios.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Santa Marta se convierte en el epicentro político y diplomático del continente, reafirmando el papel de Colombia como anfitrión del diálogo entre Europa y América Latina.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles