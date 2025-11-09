Actualidad

IV Cumbre Celac-Unión Europa: Líderes de América Latina y Europa ya están en Santa Marta

Los mandatarios participarán en la IV Cumbre Celac–Unión Europea este 9 y 10 de noviembre de 2025 en la ciudad de Santa Marta.

Foto: IV Cumbre CELAC-UE / Gissell Campo Acosta (W Radio)

Foto: IV Cumbre CELAC-UE / Gissell Campo Acosta (W Radio)

Ya están en Santa Marta los jefes de Estado, delegaciones oficiales y representantes diplomáticos que participarán en la IV Cumbre Celac – Unión Europea este 9 y 10 de noviembre de 2025.

Entre los primeros en llegar se encontraron Kaja Kallas, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad; la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio; la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez; y el vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés, entre otros mandatarios.

Santa Marta se convierte en el epicentro político y diplomático del continente, reafirmando el papel de Colombia como anfitrión del diálogo entre Europa y América Latina.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad