IV Cumbre Celac-Unión Europa: Líderes de América Latina y Europa ya están en Santa Marta

Ya están en Santa Marta los jefes de Estado, delegaciones oficiales y representantes diplomáticos que participarán en la IV Cumbre Celac – Unión Europea este 9 y 10 de noviembre de 2025.

Entre los primeros en llegar se encontraron Kaja Kallas, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad; la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio; la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez; y el vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés, entre otros mandatarios.

Santa Marta se convierte en el epicentro político y diplomático del continente, reafirmando el papel de Colombia como anfitrión del diálogo entre Europa y América Latina.

Escuche W Radio en vivo: