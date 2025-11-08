Presidente de España, Pedro Sánchez llega a Santa Marta participar de la IV Cumbre CELAC UE

Santa Marta

A la capital del Magdalena llegó el presidente de España , Pedro Sánchez, quien hará parte de los mandatarios que arribaron a la ciudad a participar de la IV Cumbre CELAC UE.

El mandatario fue recibido por la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, en el aeropuerto internacional, Simón Bolívar.

“Nos unen la historia, la lengua y los sueños de justicia social; nos guía la certeza de que juntos somos más fuertes para construir un futuro de paz, equidad y dignidad compartida en tiempos inciertos”, señaló la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio.

Llegada de mandatarios a la Cumbre

Además, el Caribe colombiano recibió al viceministro de Paraguay; el primer Ministro de San Cristóbal y Nieves, Terrance Drew, y el vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, quienes arribaron elal Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Santa Marta para participar en la IV Cumbre CELAC-UE.