Vicepresidente de Cuba ya está en Santa Marta
El funcionario hace parte de los 12 jefes de Estado, 6 vicepresidentes y 23 cancilleres que estarán presente en la IV Cumbre CELAC-UE.
Este viernes, 7 de noviembre, llegó al aeropuerto internacional Simón Bolívar, el vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, para participar en la IV Cumbre CELAC-UE que se llevará a cabo en la capital del Magdalena este 9 y 10 de noviembre.
Durante el encuentro, se espera que el vicepresidente participe en mesas de trabajo sobre desarrollo sostenible, transición energética, soberanía tecnológica y justicia social, temas claves para la agenda latinoamericana y caribeña.
El vicepresidente cubano hace parte de los 12 jefes de Estado, 6 vicepresidentes y 23 cancilleres que estarán presentes en uno de los eventos internacionales más importantes del país por estos días.
Según la información de la Cancillería de Colombia, el alto funcionario fue recibido en nombre del Gobierno de Colombia, por el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir.