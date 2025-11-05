Cumbre CELAC- UE: 12 jefes de Estado han confirmado su presencia en Santa Marta

La Cancillería confirmó el listado de invitados para la cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe y la Unión Europea (CELAC-UE), que realizará entre el 9 y 10 de noviembre en Santa Marta.

La reunión de alto nivel tiene confirmada la participación de 12 jefes de Estado, 6 vicepresidentes y 23 cancilleres.

“La IV Cumbre CELAC-UE promoverá decisiones en torno a la triple transición energética, digital y ambiental, con base en una cooperación efectiva que permita que las decisiones se traduzcan en proyectos reales que tracen la hoja de ruta bienal”, asegura la Cancillería.

¿Qué jefes de Estado han confirmado asistencia a la CELAC-UE?

Entre los invitados de alto nivel se encuentran:

El primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo.

El presidente de España, Pedro Sánchez.

El presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi.

El primer ministro de los Países Bajos, Dich Schoof.

El primer ministro de la República Cooperativa de Guyana, Mark Phillips.

El primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Terrance Drew.

El primer ministro de Croacia, Andrej Plenkovic.

Además, también está confirmada la visita de:

El presidente del Consejo Europeo, António Costa.

El presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

La primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley.

El primer ministro de Portugal, Luis Montenegro.

El primer ministro y ministro de Finanzas, Inversión, Transformación Económica, Aviación Civil y Gobernanza Electrónica de Belice, John Briceno.

Lea también: Más de 200 artistas harán parte de las actividades culturales durante la IV Cumbre CELAC

A ellos, se sumarán los vicepresidentes del Reino de Bélgica, Haití, Eslovenia, el gran ducado de Luxemburgo, Cuba y la Comisión Europea, así como 23 cancilleres, 17 jefes de delegación y representantes de 21 organizaciones internacionales.

La agenda iniciará el domingo 9 de noviembre con un acto sagrado a cargo de la máxima autoridad espiritual de la comunidad indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta.

“El mamo Aruhaco dará la bienvenida a las delegaciones en el Centro de Convenciones Santamar. De manera inmediata se tomará la foto oficial de la Cumbre CELAC-UE”.

La cumbre incluirá reuniones bilaterales entre los participantes de alto nivel y encuentros paralelos oficiales de la sociedad civil y de empresarios de los países asistentes.

Este evento consolidará una voz latinoamericana y caribeña unificada que incidida en transformaciones globales, promoviendo una agenda compartida con la Unión Europea para la transición energética, la autosuficiencia sanitaria, la integración comercial regional y la cooperación digital y científica.

Escuche W Radio en vivo aquí