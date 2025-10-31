Más de 200 artistas harán parte de las actividades culturales durante la IV Cumbre CELAC

Del 7 al 9 de noviembre, más de 200 artistas, sabedores y comunidades compartirán sus expresiones en distintos puntos de Santa Marta. El “Reencuentro en el Corazón del Mundo” combina conciertos, exposiciones, diálogos y actos de memoria, con los que el Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes busca democratizar el acceso a la cultura en la ciudad.

La programación artística llegará a barrios como Pescaíto y Gaira; artistas como Andy Montañez, Vicente García, Simón Mejía, Nidia Góngora, Petrona Martínez, Aterciopelados, entre otros, se presentarán junto a agrupaciones locales y regionales en las tarimas Paz y Arte. Desde los barrios Pescaíto y Gaira, el Reencuentro llevará la cultura a los territorios con programación familiar, cine al aire libre en alianza con el FICCI, Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias.

El cierre, incluirá la puesta en escena de 31 Minutos, el acto público de perdón a las víctimas de la Unión Patriótica y una celebración final con ritmos del caribe, el joropo y el son cubano.