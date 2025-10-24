MinCultura prepara jornada especial durante la IV Cumbre CELAC en Santa Marta

Santa Marta

Del 7 al 9 de noviembre, la capital del Magdalena será el escenario del Reencuentro en el Corazón del Mundo, un espacio que consolidará a Colombia como un referente en la promoción de la integración latinoamericana a través del arte y los saberes.

El encuentro es convocado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, que reunirá a artistas, sabedores, gestores y comunidades de todo el país para tejer, desde la palabra y la creación, un diálogo sobre la paz, la memoria y la identidad.

“Esta ciudad ha sido seleccionada para ser la anfitriona de la Cumbre CELAC, este, además de ser un encuentro ente jefes de Estado, va a ser un encuentro entre pueblos como lo ha pedido el señor presidente”, expresó la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani.

Entre los momentos más significativos se destacan el acto de perdón a las víctimas de la Unión Patriótica, el Concierto de la Esperanza y el acto escénico El Corazón del Mundo, que rendirá homenaje a los pueblos de la Sierra Nevada.

Por su parte el secretario de Gobierno de Santa Marta, Camilo George, se refirió a la logística que se realizará en el marco de esta jornada: “estamos comprometidos a servirle a la ciudadanía en todo lo que necesite. Este es un trabajo conjunto entre la administración distrital y el Gobierno Nacional para cerrar brechas históricas y fortalecer la cooperación institucional”, precisó.

Asimismo, se destacó la articulación entre los sectores público y privado, especialmente en áreas como seguridad, energía y turismo, con el fin de aprovechar la capacidad hotelera y el talento humano de la región.