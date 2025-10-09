Se confirma participación de presidenta de Comisión Europea en Cumbre Celac–UE en Santa Marta

La canciller Rosa Yolanda Villavicencio confirmó la participación de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, en la IV Cumbre CELAC–Unión Europea, que se realizará los días 9 y 10 de noviembre de 2025 en Santa Marta bajo la Presidencia Pro Tempore de Colombia en la CELAC.

“Acabamos de confirmar aquí, en Bruselas, la participación de la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la IV Cumbre CELAC–UE. Con lo cual tenemos una presencia muy importante para ese diálogo político y para esa hoja de ruta que tenemos que encontrar entre América Latina y la Unión Europea”, afirmó la Canciller.

“La canciller acompañó al Presidente Gustavo Petro en su agenda de alto nivel en Bruselas, que incluyó un encuentro con la Presidenta von der Leyen y el Presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, la instalación del II Foro Global Gateway, un acto de reconocimiento a las víctimas exiliadas del caso Hacienda Bellacruz, y el Encuentro Social de Migración de América Latina y el Caribe, espacio preparatorio de la Cumbre CELAC–UE”, señala cancillería.

La jornada concluyó con la participación del Presidente Gustavo Petro y la Canciller Rosa Yolanda Villavicencio en el Encuentro Social de la Migración de América Latina y el Caribe, un espacio preparatorio de la Cumbre CELAC–UE que reunió a la comunidad colombiana y latinoamericana en Bélgica.

“Durante el encuentro, se presentaron propuestas colectivas que servirán de insumo para las discusiones de los delegados de la sociedad civil en la cumbre que se llevará a cabo en Santa Marta los días 9 y 10 de noviembre de 2025, en el marco de los 500 años de la ciudad”.

