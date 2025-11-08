“Es un encuentro oportuno y valioso”: viceministro panameño sobre Cumbre Celac-UE en Santa Marta

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Carlos Guevara, viceministro de Asuntos Multilaterales de Panamá, conversó con W Fin de Semana a propósito de la inauguración de la IV Cumbre de la Celac y la Unión Europea, que se realizará en la ciudad de Santa Marta el 9 y 10 de noviembre.

Sobre los temas que se abordarán en este evento de alto nivel, Guevara aseguró que en la declaración final que se ha propuesto tiene alrededor de 50 puntos, los cuales están divididos en varias secciones: “La seguridad alimentaria y nutricional, la seguridad internacional, la digitalización y la informática son algunos de los temas que se abordarán”.

Así, el alto funcionario panameño aseguró que algunos temas “tienen una dimensión social muy importante”, mientras que otros se enfocan en la seguridad o en la geopolítica, “por lo cual promete ser un encuentro sumamente relevante e interesante”.

“(La Cumbre) es un espacio de acercamiento y de conversación, eso siempre tiene su validez. Es un espacio en el cual podemos conversar europeos y americanos en aras de una mayor integración, acercamiento y para la promoción de valores comunes”, sostuvo.

Por eso, el funcionario destacó que este tipo de encuentros son oportunos y valiosos para los delegados y sus países representados.

Escuche esta entrevista en W Fin de Semana:

