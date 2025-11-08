Mincultura inaugura la agenda cultural de Santa Marta en el marco de la CELAC / Mincultura.

Santa Marta

El Ministerio de las Culturas dio inicio oficial a la agenda Reencuentro en el Corazón del Mundo, que se desarrolla en el marco de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), con una ceremonia de permiso a la Sierra Nevada de Santa Marta.

El acto inaugural se realizó en la playa Cañaveral del Parque Nacional Natural Tayrona, donde cerca de 50 artistas, escritores, gestores culturales y sabedores provenientes de diferentes países de América Latina y diversas regiones de Colombia se reunieron con líderes de los pueblos indígenas Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, Ette Ennaka.

La ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, destacó que “esto es lo que queremos que sea este reencuentro en el corazón del mundo, un acontecimiento de cuerpos que son capaces de desplazarse de sus comunidades para pensar otras maneras de relacionarse”.

Esta agenda cultural se extenderá hasta el 9 de noviembre con una oferta de actividades gratuitas en diferentes puntos de Santa Marta: camellón de la Bahía de Santa Marta, Parque Bolívar, Parque de los Novios; y los barrios Gaira y Pescaito.