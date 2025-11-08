Construcción de las dos plantas desalinizadoras es declarado Proyecto Estratégico de la Nación

Santa Marta

En el marco de la Comisión Preparatoria del Quinto Centenario, se conoció que el Departamento Nacional de Planeación aprobó el CONPES 4159 de 2025 que declara el proyecto de Estudios, Diseños y Construcción de dos Plantas Desalinizadoras para Santa Marta como un proyecto estratégico para la Nación.

Se conoció que la Sociedad de Activos Especiales, destina el predio de Pozos Colorados, al sur de la ciudad, a favor de la Empresa de Servicios públicos del Distrito de Santa Marta –ESSMAR E.S.P para construir una planta con capacidad de producción de 51.840 m3/día 600 l/s). La segunda planta, que estará ubicada en Taganga, con una capacidad de 2.000 m3/día (23 l/s).

Sobre los recursos se informó que el Gobierno Nacional asignó $786.000 millones para la compra, instalación y operación de las plantas desalinizadoras; gestión que adelantará la Empresa de Servicios públicos domiciliarios de Santa Marta.

“Uno de los mandatos de la Comisión del Quinto Centenario fue dejar de lado las diferencias políticas para pensar en el desarrollo colectivo de Santa Marta y lograr inversiones colectivas. Hablamos de la construcción de seis muelles turísticos, de la ampliación del aeropuerto, de las dos desalinizadoras, del predio para la misma, de la Escuela Taller que pronto entregará el Ministerio. Todas estas obras conllevan inversiones del Gobierno Nacional, la Gobernación y el Distrito”, explicó, la Ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani.

Por su parte, la Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Helga María Rivas, aseguró que este proyecto, que tiene varias instancias, ya tiene garantía fiscal, CONPES y el predio donde será construido, lo que permitirá el avance a su desarrollo. “Un proyecto de largo alcance como este tiene varias fases. Hemos hecho un trabajo juicioso con varias entidades para que hoy sea realidad”.