Internacional

EE. UU. anunció sanciones contra cuatro empresas por transportar crudo venezolano

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, anunció a su vez que ha identificado “a cuatro buques petroleros asociados a estas empresas como bienes bloqueados”.

Banderas de Estados Unidos y Venezuela. Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció este miércoles, 31 de diciembre, sanciones para cuatro empresas involucradas en el transporte de crudo venezolano, una nueva acción que busca incrementar la presión de Washington sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro anunció a su vez que ha identificado “a cuatro buques petroleros asociados” a estas empresas como “bienes bloqueados”, que son aquellos que deben ser congelados -nadie debe moverlos, usarlos o emplearlos en operaciones de compra/venta sin autorización Federal- pero que no pueden ser confiscados, ya que siguen siendo propiedad de la entidad sancionada.

