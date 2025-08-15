Radican proyecto para que se cambie el nombre del Parque El Golfito por Parque Miguel Uribe Turbay

La concejal María Clara Name, del Partido Alianza Verde radicó una solicitud en el Concejo de Bogotá para modificar el nombre del Parque ‘El Golfito’ en la localidad de Fontibón, donde ocurrió el atentado contra Miguel, por Parque Miguel Uribe Turbay. Esto como homenaje a su memoria y el legado que le dejó a nuestro país.

“Buscamos que el homenaje contenido en el proyecto de acuerdo trascienda a un espacio público de relevancia histórica y emocional para la ciudad, toda vez que en este lugar fue donde recibió el atentado, preservando así la memoria de Miguel Uribe Turbay y reconociendo su legado en la vida política y social en Bogotá”, explicó la cabildante.

Una vez se apruebe el proyecto, la Administración Distrital, a través de las entidades competentes, adelantará los trámites administrativos y jurídicos necesarios que cambie oficialmente su denominación y pase a llamarse Parque Miguel Uribe Turbay (Q.E.P.D.), como homenaje póstumo a su memoria.

