Gloria Gaitán envió carta a padre de Miguel Uribe: rechazó veto a Petro en velación de su hijo

Gloria Gaitán, hija del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, envió una carta a Miguel Uribe Londoño, padre del senador y precandidato presidencial asesinado Miguel Uribe Turbay. En la misiva cuestionó la decisión de la familia de negar la presencia del presidente Gustavo Petro y demás miembros del Gobierno en la velación del senador.

“Me entristece que en un momento que debía unirnos en el dolor y en la reflexión se haya trazado una línea que deja afuera una parte de la ciudadanía”, dijo que a los honores póstumos debieron abrirse a todos los sectores políticos.

Y agregó: “Recibí con sorpresa y tristeza la noticia de que tú y tu familia decidieron rechazar la presencia del presidente Gustavo Petro en las ceremonias realizadas en la Catedral Primada de Colombia, en homenaje a tu hijo, Miguel Uribe Turbay”.

Según Gaitán, lo considera un acto de exclusión. En la carta aprovecho para mencionar el vínculo de amistad que tiene con Uribe Londoño: “Durante muchos años he valorado nuestra amistad, construida a pesar de las diferencias profundas en nuestras convicciones. Tú, identificado con el pensamiento conservador; yo, revolucionaria y gaitanista; no católica, pero sí inspirada en la figura de Jesús como referente moral terrenal”.

Finalizó diciendo que la memoria de Miguel Uribe Turbay debería servir para unir a Colombia: “Seguimos creyendo en el diálogo, en la confrontación de ideas y en la posibilidad de avanzar hacia una Colombia más justa y equitativa”.

Este miércoles 13 de agosto, se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá el funeral del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Uribe Turbay, quien tenía 39 años y era una de las figuras del partido Centro Democrático, murió el pasado lunes, 64 días después de haber sido gravemente herido a tiros en un atentado cuando hacía campaña para las elecciones presidenciales de 2026.

Con una misa solemne en la Catedral Primada y honores militares, Colombia dio un adiós multitudinario al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Londoño, padre del senador colombiano y precandidato presidencial asesinado Miguel Uribe Turbay, clausuró este miércoles, 13 de agosto, el homenaje en el Capitolio con un emotivo discurso en el que aseguró que su hijo fue su “guía y maestro” y pidió que su “luz siga iluminando el camino de los colombianos”.

“Les pido a todos que sigamos viviendo con las enseñanzas de Miguel y que al actuar pensemos siempre qué haría Miguel en esta situación. Hijo, fuiste mi guía y mi maestro, por lo cual te doy infinitas gracias (...) Que tu luz siga iluminando el camino de los colombianos”, expresó Uribe Londoño desde el Salón Elíptico del Capitolio, donde el féretro de su hijo permaneció en cámara ardiente desde el lunes.

En la primera fila, vestidas de blanco, se encontraban la viuda del senador, María Claudia Tarazona, y sus tres hijas.