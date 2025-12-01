¿Cuál es el origen del Día de Velitas? Tiene casi 200 años

Son millones las velas que los colombianos encienden cada noche del 7 de diciembre en todas las ciudades, municipios y pueblos del país para celebrar el día de velitas o, como se le llama oficialmente: “Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.”

El origen de esta celebración se remonta al siglo XIX, específicamente al año 1854, en el día 8 de diciembre, cuando el papa Pío IX declaró este día como festividad para iluminar y rendir tributo a la Virgen María, quién, según la Iglesia Católica, fue elegida esa noche cientos de años atrás por el Arcángel Gabriel para ser la madre de Jesús.

Alrededor del país cafetero esta celebración varía de muchas formas, pero todas tienen la misma base, que es ir afuera de la residencia y prender una o más velas y faroles para decorar los alrededores, esto aunado a la gastronomía propia de estas fechas decembrinas, dónde los participantes acostumbran a comer buñuelos, natilla de varios sabores, gaseosa y otros alimentos.

Velitas a través de la historia

Según datos de la Alcaldía de Bogotá, esta costumbre de “adoración” no viene específicamente del año 1854, pues desde en la época del Imperio Romano ya había una buena cantidad de fiestas que le rendían tributo a mujeres que cumplían con la definición de “vírgenes”.

Le puede interesar: Cuál es el próximo lunes festivo en Colombia en 2025: Es el último del año y esto se celebra

“A mediados del siglo XV se propagó una fiesta por Irlanda, Inglaterra, Alemania, Francia y España, conocida como ‘La concepción de Nuestra Señora’, que justamente se llevaba a cabo el 8 de diciembre”, explicó la administración distrital.

Escuche W Radio en vivo aquí: