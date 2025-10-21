SIC ordena cierre inmediato de restaurantes Andrés Carne de Res en Bogotá y Chía: esta es la razón

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó el cierre inmediato de los establecimientos Andrés D.C., en Bogotá, y Andrés Carne de Res, en Chía, “por graves riesgos en sus instalaciones eléctricas y de gas combustible”.

Esto incluye suspender de inmediato la prestación de servicios y actividades económicas incluyendo las de restaurante, bar, bailadero, actividades artísticas, preparación y venta de alimentos y bebidas, y cualquier otro espectáculo o evento, mediante el cierre total de los establecimientos de Chía y Bogotá.

La entidad señaló que impartió cuatro medidas administrativas preventivas y ordenó la apertura de cuatro investigaciones administrativas en contra de la sociedad INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS S.A.S., propietaria de los reconocidos establecimientos “Andrés Carne de Res” en Chía y “Andrés D.C.” en Bogotá D.C., “tras detectar incumplimientos graves que representan riesgos inminentes para la vida, la salud y la seguridad de los consumidores, trabajadores y visitantes”.

Esto se dio tras las visitas administrativas de inspección realizadas los días 10 y 11 de septiembre de 2025 a los establecimientos y “detectaron deficiencias críticas en las instalaciones eléctricas y de gas combustible, entre ellas conductores eléctricos expuestos a daños físicos, deficiencias en tableros de distribución, ausencia de sistemas de protección contra sobrecargas, falta de ventilación adecuada en zonas con presencia de gas combustible, uniones sin protección anticorrosiva y ausencia de dispositivos de seguridad exigidos por los reglamentos técnicos”.

Para la entidad, estas condiciones constituyen un alto riesgo de incendio, explosión o intoxicación.

Esto se da luego de los recientes casos de quemaduras en los establecimientos.

Uno fue el de Laura Villamil, la bailarina que sufrió quemaduras en un accidente en 2024 durante un espectáculo de fuego y el ocurrido en septiembre de este año en la que falló una máquina de humo y las chispas dejaron quemaduras, ropa destruida y hasta caída de cabello a varias personas.

Para levantar esta orden la empresa deberá aportar las pruebas que acrediten el cumplimiento de los reglamentos técnicos aplicables y corregir las deficiencias encontradas, con el fin de eliminar los riesgos identificados, y posteriormente proceder al levantamiento de las medidas preventivas.

Finalmente, la entidad resaltó que la infracción a los reglamentos técnicos y/o el incumplimiento de las órdenes impartidas, podrá dar lugar a la imposición de multas de hasta dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, conforme con el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor).

