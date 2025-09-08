MinTrabajo ordenó, de nuevo, acciones de inspección, vigilancia y control sobre Andrés DC

Estamos afectados por la medida de pico y placa: dueño de ‘Ándres Carné de Res’ / Colprensa

Luego de que algunos usuarios del reconocido restaurante Andrés DC, de la sucursal de la calle 82 en Bogotá, denunciaron quemaduras y afectaciones a su salud tras la falla de una máquina de humo del negocio la cual, según las versiones de los afectados, empezó a lanzar chispas, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino , se mostró inconforme con la situación y ordenó adelantar acciones de inspección, vigilancia y control en el establecimiento en mención.

A través de su cuenta de X, el ministro Sanguino, dijo: “Vuelve y juega. Otro accidente en los establecimientos de Andrés Carne de Res. Es inadmisible que, después de lo sucedido con Laura Villamil, se repita una situación que pone en riesgo a trabajadores y clientes . He dado instrucciones para que MinTrabajo adelante las acciones de inspección, vigilancia y control de manera inmediata. La vida y la dignidad laboral no se negocian ni se ponen en juego”.

Se debe recordar que, a través de un comunicado, el restaurante aseguró que tan pronto se presentó la falla que impactó a nueve usuarios, se les prestó de forma inmediata la atención médica correspondiente.

Añadiendo que, como medida adicional, decidió suspender el uso de sus máquinas de humo hasta que se finalice una revisión exhaustiva sobre las mismas con el fin de garantizar la seguridad tanto de los clientes como de su personal de trabajo.