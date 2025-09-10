Ordenan suspender actividades en cocina de uno de los restaurantes de Andrés DC en Bogotá

Este 10 de septiembre, el Ministerio de Trabajo ordenó la suspensión inmediata de actividades en la cocina del restaurante Andrés Carne de Res de la calle 82 en la ciudad de Bogotá.

Esta decisión fue adoptada tras el accidente ocurrido el fin de semana pasado en el que nueve personas resultaron con quemaduras en su cuerpo cuando el fallo de una de las máquinas de humo del restaurante expulsó chispas.

Tras este episodio, el Ministerio de Trabajo llevó a cabo una inspección que reveló una “falta de estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo, así como las condiciones laborales adecuadas”.

A su vez, los inspectores de la cartera de Trabajo recibieron instrucción para empezar a investigar en todas las sedes del país de Andrés Carne de Res.

¿Qué resultados dejó la inspección a Andrés DC?

El Ministerio de Trabajo reveló que, luego de la visita que realizó la viceministra (e) de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz; el director territorial de Bogotá, Amaury Gómez e inspectores de trabajo, se hicieron los siguientes hallazgos:

Riesgos eléctricos , riesgos por alta temperatura , falta de la batería de riesgo psicosocial y deficiencia en la ventilación en la cocina principal.

, riesgos por , falta de la batería de y deficiencia en la en la cocina principal. Se observa riesgo eléctrico en todas las áreas del establecimiento.

en todas las áreas del establecimiento. Se requiere que en el área de cocina se realicen los estudios de estrés térmico para el control de temperatura de carácter inmediato.

para el control de temperatura de carácter inmediato. Se requiere que se adecúen de manera inmediata los productos químicos de aseo en áreas adecuadas.

en áreas adecuadas. Revisar de manera inmediata en cocina las ubicaciones de las planchas de aluminio caliente teniendo en cuenta que el espacio es reducido y el establecimiento de comercio es bastante concurrido, lo que genera el riesgo inminente de accidente a los trabajadores (as) de esta área.

¿Qué respondió Andrés DC?

A través de un comunicado, el restaurante Andrés Carne de Res se pronunció asegurando que la sede de la 82 en Bogotá no se encuentra cerrada.

“Las puertas de Andrés D.C. siguen abiertas para recibirlos con la misma alegría de siempre, mientras en paralelo avanzamos con los ajustes y recomendaciones del Ministerio”, explicó la empresa.

También reveló que el pasado 9 de septiembre, durante más de ocho horas, recibieron “con total disposición la visita del Ministerio de Trabajo” en la sede de la calle 82.

“Como resultado de esta inspección de vigilancia y control, se ordenó una medida preventiva y temporal en un área puntual de la cocina del tercer piso, con el fin de ajustar aspectos relacionados con seguridad y salud en el trabajo. Esta medida no implica el cierre del restaurante ni la suspensión de nuestra operación general”, indicó el establecimiento.

