Laura Villamil y Andrés Carne de Res acuerdan indemnización; defensa pide no especular el monto

Laura Daniela Villamil, exbailarina del restaurante Andrés Carne de Res, quien sufrió múltiples quemaduras durante un show en la sede de Chía, llegó a un trato de conciliación con el establecimiento. La indemnización por daños y perjuicios se hará efectiva tras el trato entre las partes y la aseguradora, confirmando así que la conciliación es un hecho.

El abogado de Villamil, en representación de ella y su familia, aclaró que “la información difundida, en relación con la indemnización recibida por parte del Restaurante Andrés Carne de Res, no corresponde a la realidad del trato, el cual goza de reserva legal”.

Agregó que “afirmar montos indemnizatorios pone en riesgo no solo el proceso de rehabilitación, sino también la seguridad de Laura Villamil y su familia”.

El pronunciamiento se da en el contexto de un incidente reciente en el restaurante. La noche del viernes 5 de septiembre, al menos nueve personas resultaron heridas debido a una falla técnica en una máquina de humo, que comenzó a expulsar chispas y fragmentos incandescentes en la sede ubicada en la calle 82, en el norte de Bogotá.

El abogado también hizo la salvedad de que “la situación de Laura Villamil no tiene relación con otros hechos recientes en el restaurante y que volver a hacer visible una situación tan dolorosa para ella y su familia interfiere negativamente en su proceso de recuperación”.