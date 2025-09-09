El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Sí hay un acuerdo, pero todavía no tenemos valores ni algo concretado”: hermano de Laura Villamil

Laura Daniela Villamil, exbailarina del restaurante Andrés Carne de Res, quien sufrió múltiples quemaduras durante un show en la sede de Chía, llegó a un trato de conciliación con el establecimiento. La indemnización por daños y perjuicios se hará efectiva tras el trato entre las partes y la aseguradora, confirmando así que la conciliación es un hecho.

Sin embargo, ha rondado información en la que se ha dado el presunto monto de ese acuerdo. Por esta razón, el abogado de Laura Villamil, en representación de ella y su familia, aclaró que “la información difundida, en relación con la indemnización recibida por parte del Restaurante Andrés Carne de Res, no corresponde a la realidad del trato, el cual goza de reserva legal”.

En esa misma línea, Santiago Villamil, hermano de Laura Villamil, habló en W Sin Carreta y desmintió los datos que revelarían el monto del acuerdo.

“ Aclararle a la gente que sí hay un acuerdo, pero todavía no tenemos valores ni algo concretado ”, subrayó el hermano de Villamil en su primera intervención.

Contó que la información lo “tomó por sorpresa (...) No sé de qué fuente lo trae (la información del monto). Laura estaba en terapias y me envía un pantallazo diciéndome: ‘Santi, mira lo que están diciendo’”.

“Mi hermana está demasiado asustada, estamos en una inseguridad tremenda”, cuestionó.

Escuche la entrevista completa a continuación: