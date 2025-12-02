Fue aprobada la exportación de huevo colombiano a Estados Unidos para uso industrial

El huevo colombiano llegará a Estados Unidos. La Federación Nacional de Avioculto (Fenavi) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) unieron fuerzas para lograr la exportación de huevos para quebrar (breaking eggs) hacia Estados Unidos.

Es decir, son el tipo de huevos que usa la industria procesadora. Este es distinto al consumo directo de los hogares. El que se podrá exportar se emplea en la industria alimentaria para pastelería, galletería, mayonesas, salsas y productos horneados.

El Servicio de Inspección Sanitaria de los Estados Unidos confirmó la viabilidad y certificó la sanidad aviar y el cumplimiento exigente de los estándares estadounidenses.

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) celebró los avances del país en la conquista de nuevos mercados internacionales, destacando la confianza creciente en la calidad de los productos nacionales.

Según Paula Cepeda, gerente general del ICA, la obtención de nuevas admisibilidades no solo fortalecen la economía, sino que impulsa el desarrollo y crecimiento del sector agropecuario colombiano.

Cepeda resaltó la disciplina y dedicación de los productores, factores que han permitido que cada vez más países apuesten por los bienes agropecuarios del país.

En esa misma línea, Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi, afirmó que “este paso consolida el camino exportador de la avicultura colombiana. Que Estados Unidos abra la puerta a nuestro huevo es una demostración de confianza en la calidad, la bioseguridad y el profesionalismo de nuestro sector. Esto nos motiva a seguir trabajando para que más productos avícolas colombianos conquisten mercados internacionales y lleven el nombre de Colombia aún más lejos”.

Hay que recordar que actualmente el huevo de casca se puede exportar a Cuba, México, Perú y Estados Unidos para quebrar. Mientras que el huevo para uso industrial se puede exportar a Cuba, Curazao, Bahamas y ahora estará también en Estados Unidos.

