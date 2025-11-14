Presidente Trump anuncia modificaciones para café y otros productos en aranceles recíprocos

El presidente Donald Trump, en la Casa Blanca, el 13 de noviembre de 2025. FOTO: Al Drago/Getty Images

En la tarde de este viernes 14 de noviembre, el presidente Donald Trump firmó una nueva Orden Ejecutiva que modifica el alcance de los aranceles recíprocos anunciados inicialmente en abril de 2025.

La decisión excluiría de estas tarifas o aranceles, como se les conoce a varios productos agrícolas que cumplen ciertos criterios, especialmente aquellos que no se producen en Estados Unidos. La Casa Blanca afirma que el ajuste fortalece la economía nacional y la seguridad del país.

De igual manera, el Gobierno recuerda que los aranceles recíprocos fueron creados para enfrentar lo que considera un “estado de emergencia nacional” derivado de déficits comerciales persistentes y relaciones bilaterales sin reciprocidad.

En septiembre, Trump ya había modificado el alcance de estas tarifas y había creado un marco para implementar acuerdos comerciales vigentes y futuros.

Según la Administración, los avances recientes en negociaciones internacionales, que incluyen nueve acuerdos marco, dos acuerdos finales de comercio recíproco y dos acuerdos de inversión, permiten ahora retirar de los aranceles varios productos agrícolas. Esto aplica a café, frutas tropicales y más.

La Casa Blanca señala que muchos de los nuevos acuerdos involucran países que producen a gran escala alimentos que Estados Unidos no cultiva o no produce en cantidades suficientes.

