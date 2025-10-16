¿Los alimentos procesados son “veneno”? Experto dio detalles

El director investigativo, Carlos Jaramillo, pasó por los micrófonos de Salud y Algo más, para hablar sobre la película ¿Quién mató a Sofía?, dónde habla sobre lo que se come y los alimentos procesados

Jaramillo, en su investigación de los productos, comidas procesadas y como estas afectan el cuerpo descubrió que el que estos sean “veneno”, iba más allá de una creencia personal, pues al hablar con endocrinólogos, nutricionistas y especialistas en microbiota además de 5 años de viajar a todo el mundo buscando información sobre esto confirmó que estos “masticables”, como los llama pues no tienen una función alimentaria, confirmó que si actúan cómo ‘veneno’ en el cuerpo y que se ha normalizado este daño en la alimentación.

¿Quién es Sofía?

Según el investigador, Sofía es cualquier persona, “mi vecina, mi mamá, cualquiera”. Este nombre está allí porque significa conocimiento y cómo a pesar de tener acceso a esta información no se tiene conciencia de esto por lo que su propósito es dar a entender que lo que se consume hoy en día es “veneno”.

“Cómo desde que Sofía dio su primera bocada la están envenenando lentamente” fueron las palabras con las que describió la película Jaramillo, para él esta se trata de un despertar frente a la industria que distribuye todos estos elementos, que se basa también en la manipulación por medio de comerciales pues se diseñan para hiper consumir.

Esta película tendrá un par de funciones en Bogotá y Medellín, luego estará disponible en la web para que todos tengan acceso a ella, aseguró el investigador.

Escuche la entrevista completa:

Play/Pause WRadio FM Compartir Directo Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: