¿Cómo afecta la salud interna en la piel? Dermatólogo explicó

El dermatólogo John Harvey Gaviria-Calderón, pasó por los micrófonos de Salud y Algo más, para hablar sobre la piel cómo espejo y reflejo de la salud interna.

El especialista explicó que cuando se tienen problemas cómo acné en la adultez, pelo graso, dolores menstruales muy fuertes son una manifestación física y clínica de un desbalance en la microbiota.

¿Qué es la microbiota?

La microbiota es el conjunto de microorganismos, bacterias que viven en el cuerpo que ayudan a la regulación del organismo y el sistema inmunológico, por lo que si esta se altera se tienen diferentes repercusiones en el cuerpo, según Gaviria-Calderón, por esto cuando se trata únicamente los problemas visibles sin investigar más a fondo no se da una solución permanente.

Por esto al tratarse de lesiones en la piel, mal aspecto del pelo entre otros factores, principalmente en la mujeres, el que esta parte fundamental del organismo esté afectada causa todas estas irregularidades.

Recomendaciones para un microbiota más saludable

Cambios de hábitos de vida

Ayuno nocturno, el especialista recomienda disminuir la comida en la noche para darle tiempo a los organismos de descansar

Equilibrar las harinas con ensaladas de vegetales variadas, en al misma cantidad

Implementar el ejercicio

Tomar probióticos y antioxidantes

Escuche la entrevista completa:

