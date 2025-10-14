¿Hay alguna relación con estar mucho tiempo sentado y el dolor lumbar? Experto dio detalles

El ortopedista, traumatólogo y subespecialista en cirugía de columna, Darío Fernando Fuertes Bolaños, pasó por los micrófonos de Salud y Algo más, para hablar sobre el dolor lumbar.

El dolor lumbar se da entre las costillas y los glúteos, también puede extenderse hasta las piernas. El especialista comentó que 8 de cada 10 personas sufrirán de dolor lumbar en su vida, esta es una de las principales causas de consulta y ha aumentado en los últimos 10 años, por lo que ha preocupado a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Fuertes explicó que aunque tiene muchas causas y es especial en cada caso, una de las más comunes es la edad, pues a medida que pasa el tiempo los músculos y articulaciones envejecen y pierden fuerza.

Relación entre estar sentado y el dolor lumbar

El dolor lumbar al estar sentado es mucho más frecuente por el tipo de postura o la cantidad de tiempo en esta posición, por lo que el especialista enfatizó en la importancia de la prevención, para evitar lesiones más graves cómo una hernia discal.

Recomendaciones del especialista:

Espalda recta

Relajar los hombros

Tener bien apoyados los pies

Soporte lumbar

Pausas activas

Fortalecer los músculos con ejercicio cómo yoga, pilates o natación

También comentó que algunos signos de alarma pueden ser que el dolor persista más de una semana, que sea constante en las noches y si existen factores de riesgo como antecedentes de cáncer.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause ¿Hay alguna relación con estar mucho tiempo sentado y el dolor lumbar? 03:11 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: