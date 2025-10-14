¿Hay alguna relación con estar mucho tiempo sentado y el dolor lumbar? Experto dio detalles
Especialista comentó que 8 de cada 10 personas sufrirán de dolor lumbar en su vida
El ortopedista, traumatólogo y subespecialista en cirugía de columna, Darío Fernando Fuertes Bolaños, pasó por los micrófonos de Salud y Algo más, para hablar sobre el dolor lumbar.
El dolor lumbar se da entre las costillas y los glúteos, también puede extenderse hasta las piernas. El especialista comentó que 8 de cada 10 personas sufrirán de dolor lumbar en su vida, esta es una de las principales causas de consulta y ha aumentado en los últimos 10 años, por lo que ha preocupado a la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Fuertes explicó que aunque tiene muchas causas y es especial en cada caso, una de las más comunes es la edad, pues a medida que pasa el tiempo los músculos y articulaciones envejecen y pierden fuerza.
Relación entre estar sentado y el dolor lumbar
El dolor lumbar al estar sentado es mucho más frecuente por el tipo de postura o la cantidad de tiempo en esta posición, por lo que el especialista enfatizó en la importancia de la prevención, para evitar lesiones más graves cómo una hernia discal.
Recomendaciones del especialista:
- Espalda recta
- Relajar los hombros
- Tener bien apoyados los pies
- Soporte lumbar
- Pausas activas
- Fortalecer los músculos con ejercicio cómo yoga, pilates o natación
También comentó que algunos signos de alarma pueden ser que el dolor persista más de una semana, que sea constante en las noches y si existen factores de riesgo como antecedentes de cáncer.
¿Hay alguna relación con estar mucho tiempo sentado y el dolor lumbar?
