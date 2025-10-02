El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cuáles son los cuidados de un niño cuando sufre una fractura? Ortopedista dio detalles

El médico, cirujano especialista en ortopedia y traumatología, Bernel Márquez Benítez estuvo en los micrófonos de Salud y Algo Más, este jueves, 2 octubre, para hablar sobre las lesiones ortopédicas en niños y adolescentes.

Según el especialista las lesiones ortopédicas en los niños son más comunes pues están más expuestos por la actividad constante que practican.

Explicó también que “los niños tienen una capacidad resolutiva y de remodelación de hueso, al estar en constante crecimiento los huesos buscan a recuperar su forma natural después de la fractura”, por lo que en los niños no es cierto que una vez exista una fractura estén más propensos a esto, antes remarca que la probabilidad de que esto pase es mínima.

Contó que es común que hayan lesiones repetidas cuando los niños practican diferentes deportes y tienen errores técnicos en la práctica que los llevan a lastimarse.

¿Cómo cuidar una lesión ortopédica en un niño?

Márquez contó que lo más importante es no exponer a los niños a situaciones de riesgo y tener mucho cuidado.

Pero cuando suceda una lesión se debe identificar qué tipo de lesión es; consultar de forma inmediata a un servicio de urgencias, así el niño no exprese tanto dolor no se sabe que tan grave es la lesión y por último, un seguimiento constante con un médico ortopedista.

¿Cómo cuidar los huesos de los niños?

El médico dio tres pilares fundamentales:

Alimentación balanceada , fuerte en proteínas, carne, pollo, huevos, encomienda que estos sean lo primero que se coma en el día pues benefician de gran manera al crecimiento.

, fuerte en proteínas, carne, pollo, huevos, encomienda que estos sean lo primero que se coma en el día pues benefician de gran manera al crecimiento. Ejercicio que le guste al niños sea fútbol, natación u otro pero que esté en estas actividades de forma regular

que le guste al niños sea fútbol, natación u otro pero que esté en estas actividades de forma regular Buen sueño, donde no se trasnoche, con elementos electrónicos u otras actividades y puedan descansar 8 horas

Escuche la entrevista completa:

