¿Cómo afecta la desnutrición crónica a los niños? Experto explicó

El director en Colombia del Programa Mundial de Alimentos, Nils Grede, pasó este, 18 de septiembre, por los micrófonos de Salud y Algo Más de W Radio para hablar sobre qué está pasando con la alimentación infantil.

El director explica que existen dos tipos de desnutrición, la más conocida que es generada por crisis humanitarias, como pasa en Gaza o Etiopía en su momento, pero existe una que es más latente, que no tiene tanto reconocimiento y es la desnutrición crónica.

Esta desnutrición, según el experto, nace en los primeros mil días, o sea el embarazo y los dos primeros años de vida, esta es una fase muy importante en el crecimiento, donde las infancias deben recibir los suficientes nutrientes si no, no se desarrollan bien. Además, hace énfasis en que lo que no se recibe en ese tiempo luego no se puede recuperar.

¿Cómo se vincula la salud física con la salud mental?

Según Grede, se vinculan, pues con la falta de nutrición, afectan el sistema nervioso, con esto el cerebro generando apatía y en algunos casos depresión; la salud física se ve demasiado afectada, pues por la falta de nutrientes se es más susceptible a enfermedades y al estar enfermos no permite recibir bien los nutrientes, lo que según Grede sería un “círculo vicioso”.

La desnutrición se pasa de generación en generación, el director comento que “se necesita dos generaciones en buenas condiciones para poder recuperar el buen desarrollo”.

Malnutrición y sobrenutrición

El director explicó que ambos tienen la misma raíz, muchas veces, las personas no tienen acceso a comida con las necesidades nutricionales, por lo que se consume en exceso calorías, vacías, azúcares, grasa que en muchas ocasiones son los más accesibles. Contó que según el DANE el 41% de los colombianos no tienen la capacidad económica para tener una dieta saludable.

También remarca que falta educación sobre cuál es la comida saludable, entonces se cae en una doble carga, el mismo niño presenta deficiencia de nutrientes y sobrepeso.

